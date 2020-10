Coronavirus, Crisanti: “La mascherina protegge ma non risolve il problema. Dobbiamo agire sulle scuole e implementare le misure di sorveglianza attiva” (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Non sono contrario all’uso della mascherina, la mascherina protegge, ma non credo che l’obbligo della mascherina risolva il problema. Alla luce di quello che sta succedendo, forse varrebbe la pena vedere tra una settimana o due se i provvedimenti adottati per proteggere alunni, insegnanti e tutti noi dalla riapertura delle scuole funzionano. Questo è il vero nocciolo della situazione”. E’ quanto ha detto a SkyTG24 l’ordinario di microbiologia all’Università di Padova, Andrea Crisanti, parlando delle nuove misure per il contenimento della diffusione del Coronavirus al vaglio del Governo. “La mascherina protegge – ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Non sono contrario all’uso della, la, ma non credo che l’obbligo dellarisolva il. Alla luce di quello che sta succedendo, forse varrebbe la pena vedere tra una settimana o due se i provvedimenti adottati perre alunni, insegnanti e tutti noi dalla riapertura dellefunzionano. Questo è il vero nocciolo della situazione”. E’ quanto ha detto a SkyTG24 l’ordinario di microbiologia all’Università di Padova, Andrea, parlando delle nuoveper il contenimento della diffusione delal vaglio del Governo. “La– ha ...

