Conte | “All’orizzonte nessuna chiusura” Ma le carte del governo lo smentiscono

Roma, 5 ott – "Non c'è nessuna intenzione da parte del governo di chiudere ristoranti, bar e locali come si legge su alcune testate, né di anticiparne l'orario di chiusura introducendo di fatto un coprifuoco". E' quanto comunicato da fonti di Palazzo Chigi. Il premier Giuseppe Conte avrebbe dunque smentito l'ipotesi che da alcune ore sembrava serpeggiare nel governo, quella di una sorta di coprifuoco dalle 23 per i locali. "Siamo in una situazione diversa dalla fase iniziale dell'emergenza coronavirus. E' chiaro che il contagio continua, ma posso dire che siamo fiduciosi di tenerlo sotto controllo – ha dichiarato Conte – perché abbiamo un sistema sanitario rafforzato e abbiamo elaborato ...

