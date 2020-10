Contagi Covid-19, Lorenzin Positiva: ho Febbre e mal di Gola (Di lunedì 5 ottobre 2020) Beatrice Lorenzin, deputata del Partito Democratico, è risultata Positiva al Covid-19. “Si lo confermo, ho il Covid-19, non c’è niente di segreto” spiega all’agenzia di stampa Dire. “Purtroppo sono Positiva. Ho la Febbre e mal di Gola. Non capisco come posso averlo preso, è una cosa incredibile” continua. “Io porto sempre la mascherina e sono … Leggi su youreduaction (Di lunedì 5 ottobre 2020) Beatrice, deputata del Partito Democratico, è risultataal-19. “Si lo confermo, ho il-19, non c’è niente di segreto” spiega all’agenzia di stampa Dire. “Purtroppo sono. Ho lae mal di. Non capisco come posso averlo preso, è una cosa incredibile” continua. “Io porto sempre la mascherina e sono …

