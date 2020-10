Con i farmaci meno attacchi cardiaci in pazienti diabetici (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il rischio di attacchi cardiaci nei pazienti diabetici si è dimezzato nel corso di quindici anni grazie alla prevenzione farmacologica La drastica riduzione del rischio di attacchi cardiaci nei pazienti con diabete coincide con un significativo aumento dell’uso di farmaci attivi sul sistema cardiovascolare usati a scopo profilattico. È questa la conclusione di una ricerca… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il rischio dineisi è dimezzato nel corso di quindici anni grazie alla prevenzione farmacologica La drastica riduzione del rischio dineicon diabete coincide con un significativo aumento dell’uso diattivi sul sistema cardiovascolare usati a scopo profilattico. È questa la conclusione di una ricerca… L'articolo Corriere Nazionale.

ultima_ora : RT @ultimenotizie: Chi vuole cambiare sesso in Emilia Romagna potrà ricevere gratuitamente le terapie ormonali. Le persone con disforia di… - louarvt : RT @C_Carlotta_C: quelli che vengono in pronto soccorso e non vogliono i farmaci? ne parliamo? che stracazzo vieni a fare in ospedale se no… - Stevedark79 : @MediasetTgcom24 Quindi il covid abbiamo imparato che non è più letale e si guarisce con diversi farmaci e terapie.… - negadivah : RT @C_Carlotta_C: quelli che vengono in pronto soccorso e non vogliono i farmaci? ne parliamo? che stracazzo vieni a fare in ospedale se no… - sbeaaaaaaa : RT @C_Carlotta_C: quelli che vengono in pronto soccorso e non vogliono i farmaci? ne parliamo? che stracazzo vieni a fare in ospedale se no… -

Ultime Notizie dalla rete : Con farmaci Covid, che cosa è il desametasone che è stato somministrato a Trump Corriere della Sera Epatite cronica B: selgantolimod efficace e sicuro

Durante il congresso EASL 2020 sono stati presentati i risultati a 24 settimane di efficacia e sicurezza di selgantolimod nel trattamento di pazienti con epatite cronica B virologicamente soppressi.

Con i farmaci meno attacchi cardiaci in pazienti diabetici

La drastica riduzione del rischio di attacchi cardiaci nei pazienti con diabete coincide con un significativo aumento dell’uso di farmaci attivi sul sistema cardiovascolare usati a scopo profilattico.

Durante il congresso EASL 2020 sono stati presentati i risultati a 24 settimane di efficacia e sicurezza di selgantolimod nel trattamento di pazienti con epatite cronica B virologicamente soppressi.La drastica riduzione del rischio di attacchi cardiaci nei pazienti con diabete coincide con un significativo aumento dell’uso di farmaci attivi sul sistema cardiovascolare usati a scopo profilattico.