Calciomercato Torino: con i comprimari della Samp non c’è salto di qualità (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Calciomercato estivo-autunnale del Torino è stato tutto fuorché scintillante, l’ossessiva ricerca di ex giocatori della Sampdoria non può entusiasmare Non è sicuramente un’anomalia che il neo allenatore di turno possa chiedere qualche ex pupillo. Vedere per credere il mercato del primo Torino di Marco Giampaolo, nel quale è stata quasi ossessiva la ricerca. Il sogno Torreira, il semi-sogno Andersen, il pensiero fisso degli ultimi giorni Ramirez, fino alle concrete realtà dei volti di Linetty, Murru e, per ultimo, Bonazzoli. Insomma, un vorrei ma non posso in piena regola che, all’atto pratico degli arrivi, sostanzialmente non certifica il necessario salto di qualità per un ambiente e un tifo che invece non vedrebbe ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ilestivo-autunnale delè stato tutto fuorché scintillante, l’ossessiva ricerca di ex giocatoridoria non può entusiasmare Non è sicuramente un’anomalia che il neo allenatore di turno possa chiedere qualche ex pupillo. Vedere per credere il mercato del primodi Marco Giampaolo, nel quale è stata quasi ossessiva la ricerca. Il sogno Torreira, il semi-sogno Andersen, il pensiero fisso degli ultimi giorni Ramirez, fino alle concrete realtà dei volti di Linetty, Murru e, per ultimo, Bonazzoli. Insomma, un vorrei ma non posso in piena regola che, all’atto pratico degli arrivi, sostanzialmente non certifica il necessariodi qualità per un ambiente e un tifo che invece non vedrebbe ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Torino scatenato. Per l'attacco avanti per #Slimani e #MarcosPaulo. A centrocampo si lavora per… - DiMarzio : #Calciomercato - #Torino, si tratta anche per #Slimani in attacco: i dettagli - MatteoPedrosi : ???? #Torino, trattativa in corso per #MarcosPaulo, attaccante brasiliano (passaporto portoghese) della Fluminense, c… - Maurone : Situazione #calciomercato del #Torino alle 16.00 - #Gojak sta effettuando le visite mediche in Croazia dopodiché fi… - MontaldoLorenzo : Di tempo sul campo pare ne abbia avuto pochino. Poi mi vengono a dire che non è un mercato raffazzonato #sampdoria… -