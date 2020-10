Cagliari, trattativa per Ounas: si discute sulla formula con il Napoli (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Cagliari sta trattando Adam Ounas con il Napoli: si discute sulla formula del trasferimento. Gli aggiornamenti Il Cagliari sta trattando con il Napoli il trasferimento di Adam Ounas, che vestirebbe rossoblù in prestito con obbligo di riscatto. Come riportato da Sky Sport, si discute ancora sulla formula ma filtra ottimismo per la buona riuscita dell’operazione tra le società. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ilsta trattando Adamcon il: sidel trasferimento. Gli aggiornamenti Ilsta trattando con ilil trasferimento di Adam, che vestirebbe rossoblù in prestito con obbligo di riscatto. Come riportato da Sky Sport, siancorama filtra ottimismo per la buona riuscita dell’operazione tra le società. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, appesa a un filo la trattativa col #Cagliari per #Nainggolan - ManuBaio : #Cagliari ripresa la trattativa per #Ounas con il @sscnapoli @CagliariCalcio si può chiudere in serata @SkySport - DiMarzio : #Cagliari, #Nainggolan sempre più vicino al ritorno - PepPostorino : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Inter, appesa a un filo la trattativa col #Cagliari per #Nainggolan - 100x100Napoli : #Ounas al #Cagliari, è fatta. -