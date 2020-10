Ballottaggi Toscana | a Cascina eletto sindaco Betti centrosinistra ad Arezzo Ghinelli centrodestra verso la conferma

(Di lunedì 5 ottobre 2020)l' 1 a 1 fraprobabile vittoria di, dopo lo scrutinio di 70 sezioni su 97, iluscente Alessandrodelè in vantaggio col 54,27% su Luciano Ralli () al 45,73%

Ballottaggi per le elezioni amministrative in alcuni comuni della Toscana. La sfida principale era ad Arezzo dove Alessandro Ghinelli, del centrodestra, si conferma sindaco. Al ballottaggio ha ...Il sindaco uscente Alessandro Ghinelli, ricandidato alle Comunali di Arezzo 2020, ha vinto ai ballottaggi. La sua riconferma a primo ... Abbiamo dimostrato che in Toscana il buon governo è possibile.