Apple Arcade scommette su giochi che competeranno con titoli AAA come The Legend of Zelda Breath of the Wild? (Di lunedì 5 ottobre 2020) Apple ha lanciato circa un anno fa il servizio in abbonamento Apple Arcade dove i possessori di un iPhone o iPad possono accedere a numerosi giochi dietro sottoscrizione di un abbonamento. Attualmente l'offerta consiste principalmente in una serie di giochi divertenti e sperimentali, eppure al momento manca un vero must-have, per intenderci un gioco alla The Legend of Zelda: Breath of the Wild.Questa dichiarazione su Apple Arcade è stata fatta dall'utente di Twitter Fudge, persona conosciuta nel mondo degli insider per aver dato numerose informazioni su Apple. Secondo quanto riportato, Apple prevede di investire pesantemente in giochi e produrre ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 5 ottobre 2020)ha lanciato circa un anno fa il servizio in abbonamentodove i possessori di un iPhone o iPad possono accedere a numerosidietro sottoscrizione di un abbonamento. Attualmente l'offerta consiste principalmente in una serie didivertenti e sperimentali, eppure al momento manca un vero must-have, per intenderci un gioco alla Theofof the.Questa dichiarazione suè stata fatta dall'utente di Twitter Fudge, persona conosciuta nel mondo degli insider per aver dato numerose informazioni su. Secondo quanto riportato,prevede di investire pesantemente ine produrre ...

Multiplayerit : Apple Arcade punta a videogiochi in grado di 'rivaleggiare con Zelda: Breath of the Wild' - domenicopanacea : @PeterVogric Il paragone è azzeccato. La gran parte dei giochi su Apple Arcade richiama per molti versi lo stile Nintendo - DarioConti1984 : Apple, due nuovi modelli di Apple TV in arrivo. Cresce l'investimento su Arcade: giochi da console e un controller… - infoitscienza : Apple, due nuovi modelli di Apple TV in arrivo. Cresce l'investimento su Arcade: giochi da console e un controller… - Digital_Day : Sono solo indiscrezioni, ma è tanto che non esce una nuova Apple TV -