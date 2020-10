Allarme Fiepet-Confesercenti | chiusura imprese non è soluzione

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – “L’aumento dei contagi preoccupa tutti, ma lanon può passare sempre e solo per ladelle. In questo modo si finisce per dare il colpo di grazia a bar e ristoranti e mettere in ulteriore difficoltà migliaia di famiglie”. Lo ha detto Giancarlo Banchieri, Presidente di, commentando le indiscrezioni sul DPCM, atteso a ore, che dovrebbe prevedere nuove misure restrittive per le attività commerciali. “La riapertura dei pubblici esercizi dopo il lockdown – prosegue – non ha causato un’impennata dei contagi. Le cause sono da ricercare probabilmente nei comportamenti personali. E’ necessario quindi fare appello al senso della responsabilità e al senso civico di tutti per ...