Alessandra Mussolini in ospedale: è caduta durante le prove di Ballando con le stelle (Di lunedì 5 ottobre 2020) Alessandra Mussolini è finita in ospedale oggi pomeriggio dopo una brutta caduta durante le prove di Ballando con le stelle. Alessandra Mussolini è finita in ospedale oggi pomeriggio dopo una brutta caduta nella sala prove di Ballando con le stelle. A rivelarlo è stato il solito Dagspia, ma il rumor è stato poi confermato dalle storie Instragram del suo maestro di ballo. Non c'è pace per la povera Milly Carlucci: non bastavano i rinvii, non bastava il virus che tiene ancora fuori dai giochi Samuel Peron, e se pensava di aver pagato ogni scotto con l'intervento di Raimondo Todaro, a dimostrarle che alla ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 5 ottobre 2020)è finita inoggi pomeriggio dopo una bruttaledicon leè finita inoggi pomeriggio dopo una bruttanella saladicon le. A rivelarlo è stato il solito Dagspia, ma il rumor è stato poi confermato dalle storie Instragram del suo maestro di ballo. Non c'è pace per la povera Milly Carlucci: non bastavano i rinvii, non bastava il virus che tiene ancora fuori dai giochi Samuel Peron, e se pensava di aver pagato ogni scotto con l'intervento di Raimondo Todaro, a dimostrarle che alla ...

gmbugs : #BallandoConLeStelle , Alessandra #Mussolini cade a testa in giù. Nella prossima puntata Emanuele Filiberto in esilio a Cascais. - zazoomblog : Alessandra Mussolini in ospedale: terribile caduta a Ballando con le Stelle - #Alessandra #Mussolini #ospedale: - Maritton2 : RT @ernoirsfina_: in fondo un pochino per Alessandra Mussolini spiAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH… - laurivirgola : RT @MariannaCafier1: Incidente per Alessandra Mussolini che cade di faccia mentre il compagno di ballo la faceva volteggiare a testa in giù… - PiLu975 : RT @ernoirsfina_: in fondo un pochino per Alessandra Mussolini spiAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH… -

