Volley | Superlega 2020 2021 | Verona sorprende Trento | vittorie per Civitanova e Perugia

Leggi su sportface

(Di domenica 4 ottobre 2020) Si è conclusa la seconda giornata delladi. Dopo la vittoria di Milano sul campo di Monza nell’anticipo del sabato, domenica 4 ottobresono andati in scena tutti gli altri incontri. Modena si prende i primi tre punti della stagione battendo in trasferta Vibo Valentia in tre set (21-25, 26-28, 20-25). Vittoria netta anche per Padova sul campo di Cisterna (22-25, 16-25, 18-25). Successo decisamente piùnte quello disul campo di, che dopo aver perso il primo set ai vantaggi non è più riuscito a reagire rimediando una sconfitta per 0-3 (26-28, 23-25, 21-25). Non è bastata una buona prestazione di Piacenza per fermare, che ottiene la ...