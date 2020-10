Vaccini | Sala risponde a Gallera | “Da cittadino | non mi sento tutelato”

(Di domenica 4 ottobre 2020) Continua la discussione trasuianti influenzali. Il sindaco di Milano ha commentato la polemica nata a riguardo Continua lo scontro tra il Comune di Milano e la Regione Lombardia suianti influenzali. Qualche giorno fa, la vicesindaca Anna Scavuzzo aveva comunicato su Facebook che: “La Regione Lombardia non dà … L'articolo: “Da, non mitutelato” proviene da .

Milano, 4 ott. (Adnkronos) – “Tutti i medici di medicina generale sono stati coinvolti dalle ats nella campagna vaccinale antinfluenzale e anzi, colgo l’occasione per ringraziarli per la disponibilità ..."Da Gallera non mi sento tutelato come cittadino lombardo nel suo ruolo": la frase arriva dal sindaco di Milano Giuseppe Sala in riferimento alla polemica sulla disponibilità di vaccini antinfluenzali ...