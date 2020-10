Trump appare in un video: 'Sto bene, non avevo altra scelta che espormi al virus' (Di domenica 4 ottobre 2020) Dopo la positività al Covid-19 annunciata nei giorni scorsi con un video postato sul proprio profilo Twitter, nel quale parla seduto a un tavolo con alcuni documenti sopra, Donald Trump afferma di ... Leggi su globalist (Di domenica 4 ottobre 2020) Dopo la positività al Covid-19 annunciata nei giorni scorsi con unpostato sul proprio profilo Twitter, nel quale parla seduto a un tavolo con alcuni documenti sopra, Donaldafferma di ...

marcodimaio : Secondo il #NYTimes, #Trump non ha pagato tasse pre 10 degli ultimi 15 anni. Uno scandalo enorme per un presidente,… - Lucia05149332 : RT @globalistIT: Come non aveva scelta? Ha fatto il gradasso per mesi deridendo e insultando chi chiedeva di rispettare le regole... https:… - CorriereQ : Farage, ‘nel video Trump appare vigoroso. Starà bene’ - AnnaP1953 : RT @Adri19510: ALLA FACCIA DI CHI LO VUOLE AMMALATO, FORZA TRUMP !!!!!! Trump appare in video e smentisce gossip – VIDEO - globalistIT : Come non aveva scelta? Ha fatto il gradasso per mesi deridendo e insultando chi chiedeva di rispettare le regole... -