Sinner-Zverev in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Roland Garros 2020

Leggi su sportface

(Di domenica 4 ottobre 2020) Jannikaffronta Alexanderagli ottavi di finale del. L’altoatesino vuole continuare a sognare dopo la vittoria contro Federico Coria: ora affronta il finalista degli Us Open. Il match è in programma, domenica 4 ottobre, dalle ore 13. Latelevisiva verrà offerta da Eurosport (210 o 211 di Sky, DAZN), con livedisponibile su Eurosport Player e Sky Go. Sportface.it garantirà unatestuale, con aggiornamenti e approfondimenti post-match con gli highlights. LALIVE