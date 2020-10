Perché il Napoli vincerà il ricorso: un protocollo non può scavalcare una legge dello Stato (Di domenica 4 ottobre 2020) Dunque, la Lega Serie A si è schierata pesantemente a favore della Juventus. Siamo in campagna elettorale anche per i vertici del mondo del calcio, della giustizia sportiva, dello sport italiano. E, salvo colpi di scena clamorosi, la Juve vincerà 3-0 a tavolino contro il Napoli. Naturalmente adesso si aprirà un contenzioso giudiziario e sportivo che coinvolgerà i tifosi delle due squadre. Il Napoli è convinto che vincerà alla fine il contenzioso. Insomma che la Juve non potrà avere i tre punti. Le altre squadre che giocano, pur essendo in isolamento, lo fanno perché autorizzate a viaggiare. La Asl di Napoli, in virtù della situazione di contagi in Campania (prima regione d’Italia da giorni) non ha autorizzato il Napoli a volare a ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 ottobre 2020) Dunque, la Lega Serie A si è schierata pesantemente a favore della Juventus. Siamo in campagna elettorale anche per i vertici del mondo del calcio, della giustizia sportiva,sport italiano. E, salvo colpi di scena clamorosi, la Juve vincerà 3-0 a tavolino contro il. Naturalmente adesso si aprirà un contenzioso giudiziario e sportivo che coinvolgerà i tifosi delle due squadre. Ilè convinto che vincerà alla fine il contenzioso. Insomma che la Juve non potrà avere i tre punti. Le altre squadre che giocano, pur essendo in isolamento, lo fanno perché autorizzate a viaggiare. La Asl di, in virtù della situazione di contagi in Campania (prima regione d’Italia da giorni) non ha autorizzato ila volare a ...

RafAuriemma : Anche se qualcuno sta scrivendo sul suo profilo che “la scelta di non partire sia del Napoli”, esiste un provvedime… - ZZiliani : Dunque, il Napoli non giocherà perchè obbedisce a una legge statale che prevede la quarantena fiduciaria dopo conta… - annatrieste : Quindi secondo le eccelsi menti bianconere il Napoli non vuole partire per Torino perché dovrebbe affrontare la Juv… - emilianofaziosi : RT @mike_fusco: Il Commissario dell' ASL Napoli 1 (Che non ha Direttore perchè commissariata per infiltrazioni camorristiche) che non sa la… - adryjimbo : @PratoChristian @fanpage Allora perché tutti continuano a giocare rispettando il regolamento? Non decide il Napoli cosa fare... -