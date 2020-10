Omicidio sul litorale, litiga col patrigno e lo ammazza con un cacciavite (Di domenica 4 ottobre 2020) Omicidio ad Ardea, sul litorale romano. Un uomo di 31 anni litiga col patrigno e lo colpisce a morte. È successo ieri sera, intorno alle 21.30, in via Fosso dell'acqua buona, nella località di Montagnano. Un uomo di 44 anni di origine rumena è stato ucciso con due colpi di cacciavite, scagliati contro il costato dal figlio della compagna, anch'egli romeno, al termine di una violenta lite scaturita per dei soldi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, durante una colluttazione tra i due, il 31enne avrebbe reagito prendendo in mano un cacciavite presente nella casa e scagliando due fendenti al costato del compagno della madre. Rendendosi conto della gravità del gesto, il ragazzo sembra abbia immediatamente allertato i soccorsi. Sul ... Leggi su iltempo (Di domenica 4 ottobre 2020)ad Ardea, sulromano. Un uomo di 31 annicole lo colpisce a morte. È successo ieri sera, intorno alle 21.30, in via Fosso dell'acqua buona, nella località di Montagnano. Un uomo di 44 anni di origine rumena è stato ucciso con due colpi di, scagliati contro il costato dal figlio della compagna, anch'egli romeno, al termine di una violenta lite scaturita per dei soldi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, durante una colluttazione tra i due, il 31enne avrebbe reagito prendendo in mano unpresente nella casa e scagliando due fendenti al costato del compagno della madre. Rendendosi conto della gravità del gesto, il ragazzo sembra abbia immediatamente allertato i soccorsi. Sul ...

tempoweb : #Roma omicidio sul litorale, litiga col patrigno e lo ammazza con un cacciavite #ardea #4ottobre… - zazoomblog : “Innamorato di uno o dell’altro”. Omicidio De Santis parla la nonna di Eleonora: la clamorosa rivelazione sul kille… - stefano61t : RT @Gianmar26145917: Esplosione sul veliero alla deriva dei #clandestini: i finanzieri feriti, saliti a bordo per soccorrere, indagati per… - TENPaulaner : RT @Gianmar26145917: Esplosione sul veliero alla deriva dei #clandestini: i finanzieri feriti, saliti a bordo per soccorrere, indagati per… - EnzaAltieri : RT @enricomagrelli: “The Last Narc” è una docuserie sul rapimento e l’omicidio dell’agente della DEA, Enrique Camarena avvenuto nel 1985 in… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio sul Omicidio sul litorale, litiga col patrigno e lo ammazza con un cacciavite Il Tempo Omicidio vicino Roma, ragazzo uccide compagno della madre

Omicidio ieri sera ad Ardea ... però mai denunciate. Sul posto i carabinieri del Nucleo investigativo di Frascati.

Omicidio sul litorale, litiga col patrigno e lo ammazza con un cacciavite

Omicidio ad Ardea, sul litorale romano. Un uomo di 31 anni litiga col patrigno e lo colpisce a morte. È successo ieri sera, intorno alle 21.30, in via Fosso dell'acqua buona, nella località di ...

Omicidio ieri sera ad Ardea ... però mai denunciate. Sul posto i carabinieri del Nucleo investigativo di Frascati.Omicidio ad Ardea, sul litorale romano. Un uomo di 31 anni litiga col patrigno e lo colpisce a morte. È successo ieri sera, intorno alle 21.30, in via Fosso dell'acqua buona, nella località di ...