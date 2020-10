Nainggolan, il Cagliari non alza l’offerta: ore decisive (Di domenica 4 ottobre 2020) Il Cagliari continua a non alzare l’offerta per Nainggolan E’ quasi un muro contro muro quello che vede coinvolte Inter e Cagliari nella trattativa per il ritorno in Sardegna di Radja Nainggolan. Il club rossoblu non aumenta l’offerta al club nerazzurro che, dal canto suo, continua a rimanere fermo sulla sua posizione. “L’incastro con i numeri, infatti, ancora non è stato trovato, nonostante l’Inter abbia abbassato le sue pretese per la cessione a titolo definitivo del cartellino, considerando che la cifra a bilancio è stata abbassata da 3 mesi in più (luglio, agosto e settembre) di ammortamento. Il club rossoblù, però, non vuole andare oltre gli 8 milioni, in parte coperti dal ... Leggi su intermagazine (Di domenica 4 ottobre 2020) Ilcontinua a nonre l’offerta perE’ quasi un muro contro muro quello che vede coinvolte Inter enella trattativa per il ritorno in Sardegna di Radja. Il club rossoblu non aumenta l’offerta al club nerazzurro che, dal canto suo, continua a rimanere fermo sulla sua posizione. “L’incastro con i numeri, infatti, ancora non è stato trovato, nonostante l’Inter abbia abbassato le sue pretese per la cessione a titolo definitivo del cartellino, considerando che la cifra a bilancio è stata abbassata da 3 mesi in più (luglio, agosto e settembre) di ammortamento. Il club rossoblù, però, non vuole andare oltre gli 8 milioni, in parte coperti dal ...

AlfredoPedulla : #Ounas, forte rilancio in serata dell’#Hellas che garantisce obbligo. Il #Cagliari c’è ancora, ma prima #Nainggolan… - DiMarzio : #Calciomercato - Il #Cagliari prova a stringere per #Nainggolan: appuntamento con l’agente - marcoconterio : ?? Incontro in corso tra entourage #Nainggolan e #Cagliari @TuttoMercatoWeb - Mimmo_Interista : Marchetti: “Il Cagliari valuta Nainggolan come un Primavera: c’è distanza con l’Inter. E Vecino…” - SpazioInter : Cds - Nainggolan non convocato a causa del mercato. Il Cagliari offre 4 milioni in meno - -