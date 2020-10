Juve-Napoli dichiarata chiusa. Partenopei in isolamento. Ma è scontro Lega Calcio-Sanità (Di domenica 4 ottobre 2020) Juventus-Napoli non si giocherà stasera. La partita è stata dichiarata chiusa : la Juve e la squadra arbitrale erano presenti allo Stadium. Ma mancava il Napoli: infatti la squadra partenopea non è ... Leggi su quotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020)ntus-non si giocherà stasera. La partita è stata: lae la squadra arbitrale erano presenti allo Stadium. Ma mancava il: infatti la squadra partenopea non è ...

AleAntinelli : 22 casi spalmati in una settimana al #Genoa. 2 casi nel Napoli 2 nella Juve. Giocatori in isolamento alla vigilia .… - lorepregliasco : L'odio per la Juve acceca. Il problema è che è davvero difficile far passare una palese e completa figuraccia del N… - MarcoBellinazzo : Mi auguro che in @SerieA qualcuno si svegli per evitare la pantomima di un match in mondovisione con sola Juve che… - aldo_liguori : RT @gigi1mastro: L’odio per la @juventusfc è talmente esagerato, che stanno provando in tutti i modi ad accollare alla Juve una grave manc… - fioguenzi : RT @lorepregliasco: L'odio per la Juve acceca. Il problema è che è davvero difficile far passare una palese e completa figuraccia del Napol… -