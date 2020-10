Il Ghana raddoppia | presto una nuova acciaieria

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 4 ottobre 2020) Roma, 4 ott – Il governo delha diverse volte espreso la volontà di porre fine alla dipendenza dagli aiuti umanitari cercando, al contrario, di stimolare la proprio economia al fine di creare ricchezza e occupazione. E’ sulla scorta di ciò che è stato lanciato il programma “One District One Factory”, il cui scopo è quello di creare almeno un’impresa in ciascuno dei 216 distretti in cui ilè suddiviso, così che possa aggiungere valore alle sue materie prime e produrre in loco ciò che attualmente viene importato. Unaacciaeria per ilGrazie a questo programma sono state tante le fabbriche che hanno aperto, dando un contributo fondamentale all’economia del. Questo ha adesso attirato ...