Hellas Verona | sgambetto al Torino | blitz per Kalinic

Leggi su calcionews24

(Di domenica 4 ottobre 2020) L’tenta il colpo Nikola: l’attaccante croato è seguito anche dal. Gli aggiornamenti L’ha effettuato in queste ore unper Nikola, in uscita dall’Atletico Madrid e vicinissimo al ritorno in Serie A. Come riportato da Sky Sport, l’attaccante croato (che in Italia ha vestito le maglie di Fiorentina, Milan e Roma) è seguito anche dal. Leggi su Calcionews24.com