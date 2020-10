Giro d’Italia 2020: Vlasov si ritira per problemi di stomaco, caduta per Viviani (Di domenica 4 ottobre 2020) Aleksandr Vlasov si ritira nel corso della seconda tappa del Giro d’Italia 2020 da Alcamo ad Agrigento. A poco più di 60 chilometri dal termine, il corridore russo del team Astana, tra i più attesi in questa edizione della corsa rosa, è costretto a mettere i piedi a terra per via di un problema intestinale. Mal di stomaco che non consente al giovane ciclista del team kazako di continuare in sella alla bici, dunque inevitabile il ritiro dal Giro numero 103. Dopo l’abbandono di Miguel Angel Lopez, caduto e finito contro le transenne nel corso della cronometro individuale, nuova defezione per l’Astana che perde un altro protagonista. In pochi chilometri sono finiti a terra in maniera piuttosto violenta anche Elia Viviani che Simone ... Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020) Aleksandrsinel corso della seconda tappa deld’Italiada Alcamo ad Agrigento. A poco più di 60 chilometri dal termine, il corridore russo del team Astana, tra i più attesi in questa edizione della corsa rosa, è costretto a mettere i piedi a terra per via di un problema intestinale. Mal diche non consente al giovane ciclista del team kazako di continuare in sella alla bici, dunque inevitabile il ritiro dalnumero 103. Dopo l’abbandono di Miguel Angel Lopez, caduto e finito contro le transenne nel corso della cronometro individuale, nuova defezione per l’Astana che perde un altro protagonista. In pochi chilometri sono finiti a terra in maniera piuttosto violenta anche Eliache Simone ...

