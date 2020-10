Giro d’Italia 2020, ordine d’arrivo e classifica seconda tappa: trionfa Diego Ulissi (Di domenica 4 ottobre 2020) Diego Ulissi ha conquistato la seconda tappa del Giro d’Italia 2020 andata in scena da Alcamo ad Agrigento al termine di 149 chilometri. Percorso mosso e ricco di insidie, sull’arrivo in salita con pendenze medie del 5,3% è il corridore italiano del team UAE-Emirates a fare la differenza andando a conquistare con un allungo nel finale la vittoria della frazione odierna, caratterizzata da una fuga non andata in porto e neutralizzata a soli dieci chilometri dal traguardo, battendo allo sprint Peter Sagan. Domani in programma la terza tappa del Giro d’Italia da Enna alla cima dell’Etna di Linguaglossa – Piano Provenzana, di 150 km. Una frazione di montagna con arrivo in quota dopo una lunga ascesa (GPM di prima ... Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020)ha conquistato ladeld’Italiaandata in scena da Alcamo ad Agrigento al termine di 149 chilometri. Percorso mosso e ricco di insidie, sull’arrivo in salita con pendenze medie del 5,3% è il corridore italiano del team UAE-Emirates a fare la differenza andando a conquistare con un allungo nel finale la vittoria della frazione odierna, caratterizzata da una fuga non andata in porto e neutralizzata a soli dieci chilometri dal traguardo, battendo allo sprint Peter Sagan. Domani in programma la terzadeld’Italia da Enna alla cima dell’Etna di Linguaglossa – Piano Provenzana, di 150 km. Una frazione di montagna con arrivo in quota dopo una lunga ascesa (GPM di prima ...

