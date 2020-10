GF Vip: scintille tra Myriam Catania e Franceska Pepe (Di domenica 4 ottobre 2020) Grande Fratello Vip: continuano le accuse di Myriam Catania a Franceska Pepe, ecco le parole dell’ex moglie di Luca Argentero Accuse gravi su Franceska Pepe sono uscite dalla bocca di Myriam Catania. Secondo la doppiatrice, la Pepe sarebbe in possesso di abiti molto costosi non comprati con i frutti dei suoi sacrifici. Durante la puntata… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 4 ottobre 2020) Grande Fratello Vip: continuano le accuse di, ecco le parole dell’ex moglie di Luca Argentero Accuse gravi susono uscite dalla bocca di. Secondo la doppiatrice, lasarebbe in possesso di abiti molto costosi non comprati con i frutti dei suoi sacrifici. Durante la puntata… L'articolo Corriere Nazionale.

katiadiluna16 : Ahia scintille ?? #GFVIP #GrandeFratelloVip #GrandeFratelloVip5 #gfvip2020 #GFvip5 #gossip #GFvip #GrandeFratello… - zazoomblog : Francesco Oppini scintille in diretta con Massimiliano Morra al GF Vip - #Francesco #Oppini #scintille #diretta - zazoomblog : Francesco Oppini scintille in diretta con Massimiliano Morra al GF Vip - #Francesco #Oppini #scintille #diretta… - infoitcultura : GF VIP, Denis Dosio contro tutti: scintille in cucina prima di cena - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, scintille tra #StefaniaOrlando e #FranceskaPepe: la lite super #trash scoppia… a causa di un kiwi! -

Ultime Notizie dalla rete : Vip scintille GF Vip: scintille tra Myriam Catania e Franceska Pepe Corriere Nazionale Patrizia De Blanck insulta Tina Cipollari / “Va bene al mercato per vendere cipolle”

Patrizia De Blanck senza freni al Grande Fratello VIP. Durante una discussione in diretta con Adua Del Vesco, la contessa chiama in causa Tina Cipollari, storica opinionista televisiva di..

"Voglio fare l'amore con te", Elisabetta Gregoraci smentisce Pretelli e nega tutto: "Non ho mai detto quella cosa..."

Confronto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello: la showgirl chiede tempo al modello ma ammette di essere presa da lui.

Patrizia De Blanck senza freni al Grande Fratello VIP. Durante una discussione in diretta con Adua Del Vesco, la contessa chiama in causa Tina Cipollari, storica opinionista televisiva di..Confronto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello: la showgirl chiede tempo al modello ma ammette di essere presa da lui.