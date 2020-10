Europei Under 20: per l'Italia c'è l'argento (Di domenica 4 ottobre 2020) BRNO, REPUBBLICA CECA, - La Nazionale Italiana ha concluso il suo percorso nel Campionato Europeo Under 20 Maschile con una medaglia d'argento, frutto della sconfitta, l'unica nella competizione, ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 ottobre 2020) BRNO, REPUBBLICA CECA, - La Nazionalena ha concluso il suo percorso nel Campionato Europeo20 Maschile con una medaglia d', frutto della sconfitta, l'unica nella competizione, ...

Federvolley : #EuroVolleyU20M Tecnico Angiolino #Frigoni ????:' Chiudere così l'Europeo dispiace tanto, questa sera abbiamo commes… - Volleyball_it : Europei Under 20: Finale. Azzurri d'argento. La Russia vince 3-1 - CorneliaHale94 : RT @Volleyball_it: Europei Under 20: La finale è Italia-Russia, bis del Mondiale U19 2019 - SoloLecceIT : Due giorni di riposo. SI RIPARTE SENZA TRE NAZIONALI: Adjapong in campo per spingere l'Italia agli Europei Under 21… - nyepez : RT @Federvolley: #EuroVolleyU20M Congratulazioni a @TopVolleyBel per aver conquistato la medaglia di bronzo ai campionati europei under 20… -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Under Europei Under 20: La finale è Italia-Russia, bis del Mondiale U19 2019 Volleyball.it Europei Under 20: per l'Italia c'è l'argento

Gli azzurrini di Frigoni, al termine di una combattutissima finale, si arrendono 1-3 ( 24-26; 25-12; 24-26; 25-27) alla Russia ma escono comunque tra gli applausi da questa rassegna continentale. Mich ...

Europei Under 20: l'Italia cede in finale alla Russia

Bellissima e combattuta finale che gli azzurrini perdono dopo una dura battaglia per 1-3 (24-26; 25-12; 24-26; 25-27) meritando comunque gli applausi per lo splendido cammino fatto in tutta la rassegn ...

Gli azzurrini di Frigoni, al termine di una combattutissima finale, si arrendono 1-3 ( 24-26; 25-12; 24-26; 25-27) alla Russia ma escono comunque tra gli applausi da questa rassegna continentale. Mich ...Bellissima e combattuta finale che gli azzurrini perdono dopo una dura battaglia per 1-3 (24-26; 25-12; 24-26; 25-27) meritando comunque gli applausi per lo splendido cammino fatto in tutta la rassegn ...