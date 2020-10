Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli | è già finita al GF Vip | “Non c’è stato niente”

(Di domenica 4 ottobre 2020) Una situazione a dir poco difficile quella di, che dall’interno della Casa del GF Vip è in queste ore costretta ad affrontare la curiosità del pubblico in merito alla sua storia con Flavio Briatore. Una serie di insinuazioni e battute da parte dell’ex, al momento impegnato a difendere la sua attività imprenditoriale dalla crisi sanitaria, sono evidentemente giunte alle orecchie della concorrente; proprioha dunque reagito con durezza, condannando le parole di Briatore e tradendo un comprensibile nervosismo. Siamo appena agli inizi della sua avventura al GF, ma gli animi sembrano già surriscaldati. Cala il gelo tra, con la showgirl che arriva a sfogarsi: ...

HuffPostItalia : Elisabetta Gregoraci: 'Briatore mi trascurava. Quando morì mia madre, andò in discoteca' - Luca72139567 : RT @dea_channel: i suoi fuori di seno ormai sono un classico del GFVip 2020, divina Elisabetta Gregoraci ?????????? - supermalaxx : - Ifederik1 : E poi: Garko/Adua - Parla l'ideatore dei 'finti gossip' ?? Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip rischia il processo… - elenamusi : RT @IsaeChia: #GfVip 5, #PierpaoloPretelli sempre più vicino a #ElisabettaGregoraci: “Vorrei baciarti” -

Cala il gelo tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli, con la showgirl che arriva a sfogarsi: “Non abbiamo fatto niente, dite stronz**e” A finirci in mezzo sembra essere stato in questi ...Rivelazioni bollenti al Grande Fratello Vip, dove Elisabetta Gregoraci continua a sorprendere tutti: spunta un nuovo amore, ma non è Petrelli Quest’anno il Grande Fratello Vip vede l’amore come grande ...