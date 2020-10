Domenica IN tutti gli ospiti di Mara per il 4 ottobre 2020 (Di domenica 4 ottobre 2020) Nuova puntata di Domenica IN oggi 4 ottobre 2020 e tante le cose che Mara Venier avrà da raccontare in questo pomeriggio d’autunno. C’è più voglia di stare in casa, complice anche il maltempo, e queste di ottobre, potrebbero essere puntate più viste, per tutti i programmi in onda nel day time di Rai 1. Domenica IN ha incassato ottimi ascolti in questo inizio di stagione ma si può fare sicuramente di meglio. E la conduttrice ce la mette come sempre, tutta! Tanti gli ospiti anche oggi nel salotto di Rai 1, scopriamo insieme chi sono ricordandovi che come sempre Domenica IN ci aspetta alle 14 in diretta su Rai 1. Domenica IN 4 ottobre 2020: ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 4 ottobre 2020) Nuova puntata diIN oggi 4e tante le cose cheVenier avrà da raccontare in questo pomeriggio d’autunno. C’è più voglia di stare in casa, complice anche il maltempo, e queste di, potrebbero essere puntate più viste, peri programmi in onda nel day time di Rai 1.IN ha incassato ottimi ascolti in questo inizio di stagione ma si può fare sicuramente di meglio. E la conduttrice ce la mette come sempre, tutta! Tanti glianche oggi nel salotto di Rai 1, scopriamo insieme chi sono ricordandovi che come sempreIN ci aspetta alle 14 in diretta su Rai 1.IN 4: ...

LegaSalvini : ++ DOMENICA E LUNEDÌ NEI CAPOLUOGHI E IN TUTTI I COMUNI IN CUI SI VOTA PER IL BALLOTTAGGIO SCEGLI I SINDACI SOSTENU… - matteosalvinimi : Avete seguito??? Anche al pubblico di Canale 5 della domenica sera (con un po’ di pazienza con una interlocutrice i… - RadiocorriereTv : 'Non fate confusione con i numeri' CC, AA, GC e la Suprema ci aspettano tutti da domenica #27settembre in prima ser… - Dida_ti : @DonatoMarinelli @albaniangirl0 @AntonellaLaTor6 @SuttoraM @angygel22 @giusyoni @italiano705 @PreziosaGemma… - Gioia07417212 : Buona domenica a tutti! Io relax?? -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica tutti Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 4 ottobre, in Riviera e Côte d'Azur ImperiaNews.it Cherasco, sotto i portici la presentazione del libro “La vita trascorsa”

Il volume sarà presentato domenica 11 ottobre 2020 alle 15,30 sotto i portici di Palazzo Mantica. Il libro non è solo un insieme di racconti, spaccati di quotidianità, ma un susseguirsi di emozioni, ...

Dilettanti - Tutti i risultati della domenica

SPORTPIACENZA di Giacomo Spotti & C sas - Via Casteggio, 45 - 29121 Piacenza - R.I. di Piacenza - P.IVA 01557630330. Testata online iscritta al registro dei periodici del Tribunale di Piacenza con ...

Il volume sarà presentato domenica 11 ottobre 2020 alle 15,30 sotto i portici di Palazzo Mantica. Il libro non è solo un insieme di racconti, spaccati di quotidianità, ma un susseguirsi di emozioni, ...SPORTPIACENZA di Giacomo Spotti & C sas - Via Casteggio, 45 - 29121 Piacenza - R.I. di Piacenza - P.IVA 01557630330. Testata online iscritta al registro dei periodici del Tribunale di Piacenza con ...