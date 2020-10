Atalanta | Gasperini | “Partita di qualità ma a volte devo frenare gli eccessi ai miei giocatori…”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 4 ottobre 2020) L'ha fatto tris in campionato battendo il Cagliari a Bergamo. Misterai microfoni di Sky ha esaminato la partita: ""Abbiamo giocato con grande qualità, anche se c'è sempre qualcosa da migliorare. Qualche sbavatura c'è stata come nel gol di Godin, ma poi ci siamo ripresi alla grande. Sono contento. Non il faccio lavaggio di cervello aigiocatori ma facciamo tutto con convinzione e quando determinate cose li facciamo bene siamo competitivi. Aquando siamo in vantaggioglima sono soddisfatto perchè stiamo riuscendo a inserire i nuovi arrivati. Abbiamo una base molto solida, è il terzo anno che lavoriamo con un gruppo ben definito di calciatori. Con l'aiuto di tutti, e con ...