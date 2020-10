Asamoah Sampdoria: trattativa in corso tra Inter e blucerchiati, i dettagli (Di domenica 4 ottobre 2020) La Sampdoria ha avviato una trattativa con l’Inter per Asamoah: l’esterno nerazzurro è in scadenza di contratto La Sampdoria potrebbe piazzare un altro colpo dall’Inter. Dopo aver definito l’arrivo di Antonio Candreva, i blucerchiati puntano alla chiusura dell’operazione per Kwadwo Asamoah. Come riportato da Sky Sport, i tempi sono stretti ma l’ottimo rapporto tra le società permetterebbe il raggiungimento di un’intesa nelle prossime ore. L’esterno classe ’88 è in scadenza di contratto nel 2021. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Laha avviato unacon l’per: l’esterno nerazzurro è in scadenza di contratto Lapotrebbe piazzare un altro colpo dall’. Dopo aver definito l’arrivo di Antonio Candreva, ipuntano alla chiusura dell’operazione per Kwadwo. Come riportato da Sky Sport, i tempi sono stretti ma l’ottimo rapporto tra le società permetterebbe il raggiungimento di un’intesa nelle prossime ore. L’esterno classe ’88 è in scadenza di contratto nel 2021. Leggi su Calcionews24.com

