Zio con coltello e martello: ammazza tutti, morti anche quattro bambini (Di sabato 3 ottobre 2020) Cinque morti, tra questi quattro bambini, succede a Parigi. L'atroce ritrovamento in una villetta. Famiglia sterminata. Probabile lite finita male. Un'immagine agghiacciante, quella che si sono trovati davanti agli occhi i poliziotti parigini accorsi sul posto. Cinque morti, tra questi quattro bambini, morti sotto i colpi di un coltello, ancora insanguinati. E poi ancora altri corpi, feriti in giro per la casa. A dare l'allarme, un giovane coperto di sangue, entrato in un bar terrorizzato. Dice di uno zio che ha perso il controllo ed ha aggredito tutti con un coltello ed un martello. I soccorsi raggiungono subito il luogo del delitto. L'uomo sarebbe originario ...

Ultime Notizie dalla rete : Zio con “Quando zio Cesare giocava con noi e ci aiutava nei compiti” La Stampa Investito dallo zio nel giardino di casa: grave bambino di 7 anni

Travolto accidentalmente dallo zio intento a fare manovra nel giardino di casa. Ricoverato in gravi condizioni un bambino di 7 anni. L’incidente, su cui sono in corso accertamenti ...

Travolto accidentalmente dallo zio intento a fare manovra nel giardino di casa. Ricoverato in gravi condizioni un bambino di 7 anni. L'incidente, su cui sono in corso accertamenti ...