Ultimo week-end con “Le Vie dei Tesori” – Aperte Villa Aula e Colombaia (Di sabato 3 ottobre 2020) Dopo il grande successo delle prime tre settimane, sabato 3 e domenica 4 ottobre 2020 “Le Vie dei Tesori” regalerà a Trapani ed ai trapanesi un piccolo fuori programma. Grazie alla determinazione dell’organizzazione locale gestita dall’associazione politico culturale Agorà, sarà infatti possibile visitare Villa Aula sabato e domenica dalle 10 alle 18 ed il castello... L'articolo Ultimo week-end con “Le Vie dei Tesori” – Aperte Villa Aula e Colombaia puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di sabato 3 ottobre 2020) Dopo il grande successo delle prime tre settimane, sabato 3 e domenica 4 ottobre 2020 “Le Vie dei Tesori” regalerà a Trapani ed ai trapanesi un piccolo fuori programma. Grazie alla determinazione dell’organizzazione locale gestita dall’associazione politico culturale Agorà, sarà infatti possibile visitaresabato e domenica dalle 10 alle 18 ed il castello... L'articolo-end con “Le Vie dei Tesori” –puoi vederlo su: Tvio Trapani.

tvio2 : Ultimo week-end con “Le Vie dei Tesori” – Aperte Villa Aula e Colombaia - tennastrw : ultimo dia de la bts week con mi bro fallon, triste - _Etalococh_ : ultimo dia do BTS WEEK vo chora :( - damnvharry : OGGI È L'ULTIMO GIORNO DELLA BTS WEEK :( piango mi mancheranno tantissimo - Pablit0rm : @P_Rocchetti87 paole che assurdità arrivare all ultimo week end di mercato per farci sbattere la porta in faccia ....#Smalling -

Ultime Notizie dalla rete : Ultimo week Ad Asti ultimo week end per la nuova Douja d'Or, vino bio & cibo d’autore TorinOggi.it A Parigi la moda si difende e fa le spalle grosse

Da Rick Owens a Balmain a Isabel Marant, in passerella tante guerriere: «Contro minacce e paure». E da Loewe per invito la carta da parati d’autore e un kit per la posa ...

Covid, la disperazione di Valeria: "Dopo 2 settimane non so il risultato del tampone di mio figlio"

Tutta la tormentata vicenda ha inizio domenica 20 settembre. È l’ultimo week-end estivo e Valeria ne approfitta per andare al mare con la sua famiglia. A Cagliari splende il sole, ma una leggera ...

Da Rick Owens a Balmain a Isabel Marant, in passerella tante guerriere: «Contro minacce e paure». E da Loewe per invito la carta da parati d’autore e un kit per la posa ...Tutta la tormentata vicenda ha inizio domenica 20 settembre. È l’ultimo week-end estivo e Valeria ne approfitta per andare al mare con la sua famiglia. A Cagliari splende il sole, ma una leggera ...