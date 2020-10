Udinese-Roma: Pedro gol spettacolare, palo rete con un gran tiro da fuori (VIDEO) (Di sabato 3 ottobre 2020) Prima gioia in giallorosso per Pedro. Al 55′ di Udinese-Roma alla Dacia Arena sono gli ospiti ad andare in vantaggio grazie alla rete dell’esterno spagnolo. gran tiro da fuori area col destro da parte dell’ex Barcellona e Chelsea che disegna una traiettoria perfetta: palla sul palo interno e in fondo al sacco con Musso immobile. Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) Prima gioia in giallorosso per. Al 55′ dialla Dacia Arena sono gli ospiti ad andare in vantaggio grazie alladell’esterno spagnolo.daarea col destro da parte dell’ex Barcellona e Chelsea che disegna una traiettoria perfetta: palla sulinterno e in fondo al sacco con Musso immobile.

