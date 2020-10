Udinese-Roma 0-1 | super gol di Pedro decide il match

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 4 ottobre 2020)0-1. Questo il risultato deldisputatosi sabato 3 ottobre 2020 alle 20.45 alla Dacia Arena, gara valida per la terza giornata di campionato di Serie A. La scorsa giornata la squadra di Fonseca ha pareggiato all’Olimpico per 2 a 2 contro la Juve di Pirlo: una buona prestazione per i giallorossi che hanno messo in seria difficoltà i bianconeri senza riuscire però, soprattutto una volta rimasti in 10 dopo l’espulsione di Rabiot, a portarsi a casa la vittoria. L’la scorsa giornata ha perso per 1 a 0 contro il Verona e mercoledì 30 settembre è stata sconfitta per 2 a 0 dallo Spezia, nel recupero della prima giornata. Lafesteggia la prima vittoria in campionato, grazie a un gran gol di ...