Tu Si Que Vales 2020: Vioris Zoppis (video e gallery) (Di sabato 3 ottobre 2020) Nella quarta puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera, 3 ottobre 2020, abbiamo visto anche Vioris Zoppis, 19enne di Velletri che si è esibito addirittura sotto la pioggia. Vioris, che proviene da una famiglia circense, ha proposto un numero in cui è stato sollevato da terra ed ha effettuato alcune spaccate in aria. L'unico critico è stato Rudy Zerbi, secondo cui c'è stata poca sostanza, ma Rudy è stato subito zittito da tutti. Nonostante, questo, ha ricevuto quattro sì. L'esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l'aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare.

