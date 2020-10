Tu Si Que Vales 2020: Antonio Sorice (video e gallery) (Di sabato 3 ottobre 2020) Nella quarta puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera, 3 ottobre 2020, abbiamo visto anche Antonio Sorice, istruttore di yoga di 24 anni. Antonio, anche appassionato di canto, ha proposto una lezione di yoga per giurati e pubblico. Poi ha cantato un brano scritto da lui, “Estate Tou Ritz”. Un personaggio da Scuderia Scotti. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione di Antonio Sorice nella puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera. ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 3 ottobre 2020) Nella quarta puntata di Tu Si Quedi stasera, 3 ottobre, abbiamo visto anche, istruttore di yoga di 24 anni., anche appassionato di canto, ha proposto una lezione di yoga per giurati e pubblico. Poi ha cantato un brano scritto da lui, “Estate Tou Ritz”. Un personaggio da Scuderia Scotti. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. A seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione dinella puntata di Tu Si Quedi stasera. ...

lola__b23 : “ESTATE” A TU SI QUE VALES È COMUNQUE UN PEZZO MIGLIORE DI QUELLI DI ULTÏM0 #tusiquevales - maiunaagioiA : ora noi commentiamo insieme tu si que vales per favore - Dansai75 : RT @tusiquevales_it: Gli INCREDIBILI talenti della quarta puntata di #TuSiQueVales vi aspettano DOMANI in prima serata su Canale 5! Pronti… - Dansai75 : RT @tusiquevales_it: Alessandro ha fatto scatenare davvero tutti durante la terza puntata di #TuSiQueVales con il suo stile rock, anzi HEAV… - idontkn00823645 : C’è chi guarda tu si que vales solo per loro due e chi mente #tusiquevales -