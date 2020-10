Tommaso Zorzi schifato da Adua del Vesco: la smaschera in confessionale (Di sabato 3 ottobre 2020) Tommaso Zorzi non ha avuto nessuna esitazione nel rivelare la verità negata da Adua del Vesco sulla presunta omosessualità di Massimiliano Morra. La giovane ha infatti confidato nei giorni scorsi a Dayane Mello e Matilde Brandi che Morra è gay e che la storia con la fidanzata non è reale. Inoltre ha confermato che la relazione con lei è stata creata ad arte. Le dichiarazioni dell’attrice non sono passate inosservate; le telecamere presenti nella casa, probabilmente ignorate dagli inquilini, hanno ripreso l’interessante conversazione, riproposta all’attrice in diretta. Messa alle strette Adua ha dovuto spiegare a Morra cosa ha detto e, nonostante l’evidenza, ha negato d’aver parlato della sua sessualità. Il tutto ovviamente mentre ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 3 ottobre 2020)non ha avuto nessuna esitazione nel rivelare la verità negata dadelsulla presunta omosessualità di Massimiliano Morra. La giovane ha infatti confidato nei giorni scorsi a Dayane Mello e Matilde Brandi che Morra è gay e che la storia con la fidanzata non è reale. Inoltre ha confermato che la relazione con lei è stata creata ad arte. Le dichiarazioni dell’attrice non sono passate inosservate; le telecamere presenti nella casa, probabilmente ignorate dagli inquilini, hanno ripreso l’interessante conversazione, riproposta all’attrice in diretta. Messa alle stretteha dovuto spiegare a Morra cosa ha detto e, nonostante l’evidenza, ha negato d’aver parlato della sua sessualità. Il tutto ovviamente mentre ...

