Secondo caso di coronavirus al Napoli: positivo Elmas (Di sabato 3 ottobre 2020) Napoli (ITALPRESS) – Salgono a due i calciatori del Napoli positivi al coronavirus. Dopo Piotr Zielinski, anche Elif Elmas ha contratto il Covid.La società partenopea aveva annunciato in un primo momento che erano “tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina al gruppo squadra”, precisando però che “4 tamponi devono ancora essere processati e saranno pronti più tardi”. E proprio durante l'elaborazione di questi ultimi 4 tamponi, è risultato positivo Elmas.Stando alle norme recentemente approvate dalla Lega di A, il posticipo di domani sera fra Juventus e Napoli non è a rischio visto che comunque nella rosa di Gattuso la situazione è sotto controllo. Domenica scorsa gli azzurri avevano ... Leggi su iltempo (Di sabato 3 ottobre 2020)(ITALPRESS) – Salgono a due i calciatori delpositivi al. Dopo Piotr Zielinski, anche Elifha contratto il Covid.La società partenopea aveva annunciato in un primo momento che erano “tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina al gruppo squadra”, precisando però che “4 tamponi devono ancora essere processati e saranno pronti più tardi”. E proprio durante l'elaborazione di questi ultimi 4 tamponi, è risultato.Stando alle norme recentemente approvate dalla Lega di A, il posticipo di domani sera fra Juventus enon è a rischio visto che comunque nella rosa di Gattuso la situazione è sotto controllo. Domenica scorsa gli azzurri avevano ...

pisto_gol : Secondo il Fatto Quotidiano, a firma Antonio Massari, le indagini sul caso-Suarez non sono state sospese, ma riprog… - AndreaV91234412 : RT @LisadaCa: FORSE I GRULLINI DEL #M5S NON SI RENDONO CONTO CHE FARANNO LA FIGURA DEI COGLIONI IN OGNI CASO:SIA CHE SI CONTINUI IL PROCESS… - NadiaPolo2 : RT @LisadaCa: FORSE I GRULLINI DEL #M5S NON SI RENDONO CONTO CHE FARANNO LA FIGURA DEI COGLIONI IN OGNI CASO:SIA CHE SI CONTINUI IL PROCESS… - Maxpayne692 : RT @LisadaCa: FORSE I GRULLINI DEL #M5S NON SI RENDONO CONTO CHE FARANNO LA FIGURA DEI COGLIONI IN OGNI CASO:SIA CHE SI CONTINUI IL PROCESS… - AleTanzini : @Lo_statistico Secondo me, in questo caso, non è colpa di Sarri. Purtroppo, era l'unico 'plusvalenzabile' -

Ultime Notizie dalla rete : Secondo caso Montemaggiore Belsito: Accertato un secondo caso positivo al Coronavirus Televideo Himera Coronavirus, in E-R 167 nuovi casi su 10mila tamponi

(ANSA) - BOLOGNA, 03 OTT - Sono 167 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, di cui 75 asintomatici rilevati da screening e indagini epidemiologiche, sulla base di quasi 10mila tamponi e oltre 2 ...

La Nuova Caledonia voterà di nuovo per l’indipendenza dalla Francia

Lo aveva già fatto nel 2018, quando la vittoria degli anti indipendentisti fu molto meno netta di quanto atteso ...

(ANSA) - BOLOGNA, 03 OTT - Sono 167 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, di cui 75 asintomatici rilevati da screening e indagini epidemiologiche, sulla base di quasi 10mila tamponi e oltre 2 ...Lo aveva già fatto nel 2018, quando la vittoria degli anti indipendentisti fu molto meno netta di quanto atteso ...