Rugani | “Voglio ricominciare Sono felice di essere al Rennes”

Il nuovo difensore del Rennes, Daniele Rugani, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale. Queste le sue parole: "Sono molto felice di essere qui, ho scoperto che è un bellissimo ambiente e non vedo l'ora di iniziare a giocare coi nuovi miei compagni e aiutarli nel miglior modo possibile per vivere una grande stagione. Vengo da un campionato importante, so che in Champions League il livello è molto alto. Penso che avremo l'opportunità di mostrare il nostro valore in questa competizione. Ora voglio ricominciare da capo".

