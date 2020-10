Rugani Juventus, è già in Francia: le visite mediche e poi la firma, i dettagli (Di sabato 3 ottobre 2020) Rugani Juventus – Poco impiegato nelle ultime stagioni, Daniele Rugani paga il mancato salto di qualità. Le poche partite giocate negli ultimi anni sono il riassunto della sua avventura in bianconero. Considerato qualche anno fa uno dei migliori prospetti, ha deluso le aspettativa e la Juventus non può più aspettarlo. Infatti Paratici, dopo mesi di trattative, ha concluso la sua cessione (in prestito). L’ex Empoli andrà al Rennes. Rugani Juventus, il difensore è in Francia Come riportato da Goal.com e da ilBianconero.com, il difensore italiano è atterrato in Francia questa mattina, con un volo privato. Rugani oggi svolgerà le visite ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 3 ottobre 2020)– Poco impiegato nelle ultime stagioni, Danielepaga il mancato salto di qualità. Le poche partite giocate negli ultimi anni sono il riassunto della sua avventura in bianconero. Considerato qualche anno fa uno dei migliori prospetti, ha deluso le aspettativa e lanon può più aspettarlo. Infatti Paratici, dopo mesi di trattative, ha concluso la sua cessione (in prestito). L’ex Empoli andrà al Rennes., il difensore è inCome riportato da Goal.com e da ilBianconero.com, il difensore italiano è atterrato inquesta mattina, con un volo privato.oggi svolgerà le...

romeoagresti : Accordo tra #Juventus e #Rennes per #Rugani: prestito oneroso da 1.5 milioni e ingaggio interamente pagato dai fran… - DiMarzio : #Calciomercato, #Juventus | Il #Rennes ha chiuso per #Rugani - DiMarzio : #Calciomercato, #Juventus | Nelle ultime ore il #Rennes sta spingendo per #Rugani - JuvMania : ?? Questa mattina #Rugani insieme alla compagna è sbarcato a #Rennes per le visite mediche. Dal trasferimento del di… - Alessandra_PD10 : Buona fortuna Daniele, ti auguro di metterti in gioco e di fare bene, lo meriti. #Rugani #Juventus #FinoAllaFine -