Roberto Giacobbo: “Sono stato in rianimazione, ora tutto è più bello” (Di sabato 3 ottobre 2020) Roberto Giacobbo è stato ricoverato dopo la positività al Covid-19. Durante la sua trasmissione su Italia 1 ha raccontato la sua storia. “Ho pensato che le mie figlie e mia moglie non avrebbero potuto piangere neanche il corpo”, ha dichiarato. Roberto Giacobbo è considerato da tempo uno dei migliori divulgatori scientifici in Italia. Ma c’è … L'articolo Roberto Giacobbo: “Sono stato in rianimazione, ora tutto è più bello” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 3 ottobre 2020)ricoverato dopo la positività al Covid-19. Durante la sua trasmissione su Italia 1 ha raccontato la sua storia. “Ho pensato che le mie figlie e mia moglie non avrebbero potuto piangere neanche il corpo”, ha dichiarato.è considerato da tempo uno dei migliori divulgatori scientifici in Italia. Ma c’è … L'articolo: “Sonoin, oraè più bello” proviene da www.meteoweek.com.

Corriere : Coronavirus, Roberto Giacobbo: «Sono stato in rianimazione, ero ad un passo dalla fine» - fanpage : “Potevo muovere solo gli occhi. Ero a un passo dalla fine” Il drammatico racconto di Roberto Giacobbo - davidemaggio : Roberto Giacobbo: «Sono stato in rianimazione per il Coronavirus. Ero ad un passo dalla fine» - lapennanicola65 : RT @ElioLannutti: Coronavirus, Roberto Giacobbo: «Sono stato in rianimazione, ero ad un passo dalla fine» - andreaseperso : Uno che ritengo uno dei mentori involontari dei complottisti. Coronavirus, Roberto Giacobbo: «Sono stato in riani… -