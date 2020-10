Regione Campania, ipotesi modifica allo Statuto: arriva il consigliere ‘congelato’ (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Per ora è un’idea. Ma nelle prossime settimane potrebbe trasformarsi in una proposta di modifica allo Statuto del Consiglio regionale della Campania. L’idea è introdurre una norma (già prevista in alcune Regioni come il Molise) che prevede il congelamento del posto di consigliere regionale in caso di nomina ad assessore. Tecnicamente: se un consigliere viene scelto come assessore regionale si sospende dalla carica elettiva (facendo subentrare il primo dei non eletti). Ma nel caso in cui sia revocato dall’incarico di assessore può tranquillamente riprendere il posto in Consiglio regionale. Una norma ad personam per consentire a Mario Casillo, primo degli eletti della lista del Pd con 42 mila ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Per ora è un’idea. Ma nelle prossime settimane potrebbe trasformarsi in una proposta didel Consiglio regionale della. L’idea è introdurre una norma (già prevista in alcune Regioni come il Molise) che prevede il congelamento del posto diregionale in caso di nomina ad assessore. Tecnicamente: se unviene scelto come assessore regionale si sospende dalla carica elettiva (facendo subentrare il primo dei non eletti). Ma nel caso in cui sia revocato dall’incarico di assessore può tranquillamente riprendere il posto in Consiglio regionale. Una norma ad personam per consentire a Mario Casillo, primo degli eletti della lista del Pd con 42 mila ...

