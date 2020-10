Recovery Plan, il premier a Bruxelles per accelerare. L’Italia avverte i partner comunitari: “Non va messo in discussione un impegno politico preso a luglio” (Di sabato 3 ottobre 2020) Si è conclusa ieri a Bruxelles il la due giorni di vertice del Consiglio Europeo a cui ha partecoipato il premier italiano Giuseppe Conte Consiglio europeo, i temi in discussione vertice dei capi di Stato e di governo che si svolge oggi e domani a Bruxelles .Conte ha ricordato come “gli investimenti nelle infrastrutture digitali, che riteniamo prioritarie, saranno al centro del programma Next Generation EU”, il piano di ripresa dell’Unione. “Vogliamo assolutamente – ha continuato il premier – che l’Europa recuperi il suo divario rispetto agli Stati Uniti e alla Cina, paesi che hanno investito molto e sono più avanti nelle infrastrutture digitali. Anche se è una tecnologia in continua evoluzione, possiamo recuperare questo divario. Ma ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 3 ottobre 2020) Si è conclusa ieri ail la due giorni di vertice del Consiglio Europeo a cui ha partecoipato ilitaliano Giuseppe Conte Consiglio europeo, i temi invertice dei capi di Stato e di governo che si svolge oggi e domani a.Conte ha ricordato come “gli investimenti nelle infrastrutture digitali, che riteniamo prioritarie, saranno al centro del programma Next Generation EU”, il piano di ripresa dell’Unione. “Vogliamo assolutamente – ha continuato il– che l’Europa recuperi il suo divario rispetto agli Stati Uniti e alla Cina, paesi che hanno investito molto e sono più avanti nelle infrastrutture digitali. Anche se è una tecnologia in continua evoluzione, possiamo recuperare questo divario. Ma ...

MazzucatoM : Domani mattina (alle ore 11:30) sarò ospite del programma economico di @SkyTG24 per un'intervista con… - crippa5stelle : Oggi, in Parlamento, abbiamo fatto importanti passi avanti nella definizione del Recovery plan italiano, grazie al… - pdnetwork : Unire il Paese. Con il Recovery Plan, abbiamo la possibilità e il dovere di farlo. - MPenikas : LN Recovery Plan, il premier a Bruxelles per accelerare. L’Italia avverte i partner comunitari: “Non va messo in di… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Pedicini (M5s) a -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Plan Nadef lunedì in Cdm, verso cabina di regia per Recovery plan Adnkronos Recovery Fund, solo la metà dei 209 miliardi per la spinta alla ripresa: il resto è debito

Si impone quindi un provvedimento collegato alla legge di bilancio che possa blindare anche i tempi di approvazione in Parlamento, un provvedimento che identifichi formalmente il gestore unico del ...

I ritardi sul Recovery Fund rilanciano il Mes, nel governo è scontro Gualtieri-Zingaretti

Il premier a Bruxelles avvisa i Paesi Frugali: «Non permetteremo il rinvio del maxi-progetto europeo. Sanità, concertiamoci sui piani» ...

Si impone quindi un provvedimento collegato alla legge di bilancio che possa blindare anche i tempi di approvazione in Parlamento, un provvedimento che identifichi formalmente il gestore unico del ...Il premier a Bruxelles avvisa i Paesi Frugali: «Non permetteremo il rinvio del maxi-progetto europeo. Sanità, concertiamoci sui piani» ...