Primavera | la Juve ringrazia Pisapia | Milan sconfitto 1-0

TORINO - La super sfida tra Juve e Milan Primavera vede vincenti i primi grazie a un guizzo nel finale di Luciano Pisapia. Di Gesù, palo incredibile La prima occasione della gara è del Milan

Ancora 1-0, ancora nel secondo tempo. Dopo l'Atalanta al Vismara, anche la Juventus batte di misura la Primavera rossonera in campionato. Lo stesso, amaro, verdetto al termine di una gara decisa nel f ...

A 4' dalla fine, è stato il giocatore classe 2003 nato a Salerno a piegare la resistenza dei rossoneri di Giunti. Seconda vittoria consecutiva per i bianconeri dopo quella contro l'Empoli ...

Ancora 1-0, ancora nel secondo tempo. Dopo l'Atalanta al Vismara, anche la Juventus batte di misura la Primavera rossonera in campionato. Lo stesso, amaro, verdetto al termine di una gara decisa nel f ...A 4' dalla fine, è stato il giocatore classe 2003 nato a Salerno a piegare la resistenza dei rossoneri di Giunti. Seconda vittoria consecutiva per i bianconeri dopo quella contro l'Empoli ...