Dopo la tragica ondata di maltempo che ha colpito il Nord Italia, soprattutto Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, ecco le previsioni meteo delle prossime ore. Che, purtroppo, non sono bellissime.

Previsioni meteo, domenica pazza tra nubifragi e caldo anomalo

Le previsioni meteo di domani, domenica 4 ottobre, annunciano un'altra giornata di maltempo al Centro Nord, dopo quelladisastrosa di ieri e di oggi, sabato 3 ottobre, provocato da ...

