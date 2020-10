Maltempo, 22 dispersi in Piemonte e uno in Lombardia. Trovato cadavere sul Sesia (Di sabato 3 ottobre 2020) Era atteso ed è arrivato con l'impeto che si temeva. Dopo i nubifragi di ieri , il Maltempo sta flagellando oggi il Nord Italia, soprattutto a ovest. Sono ore di paura in in Piemonte , dove si conta ... Leggi su quotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Era atteso ed è arrivato con l'impeto che si temeva. Dopo i nubifragi di ieri , ilsta flagellando oggi il Nord Italia, soprattutto a ovest. Sono ore di paura in in, dove si conta ...

emergenzavvf : ?? #Maltempo #Piemonte, oltre 100 interventi svolti, #vigilidelfuoco alla ricerca di 2 dispersi: uno a Col di Tenda… - Agenzia_Ansa : #Maltempo in #Francia, 9 dispersi nella regione di Nizza Si cercano anche altre 3 persone che risulterebbero disper… - TgrPiemonte : +++ Maltempo in Piemonte. Il numero ufficiale dei dispersi sale a 17, 16 nel Cuneese e uno nel Vercellese. Verifich… - Timis_ion_MI : RT @matteosalvinimi: Immagini impressionanti e drammatiche. Alluvioni e frane per il maltempo, con morti e dispersi: gravissimi danni nel N… - Pusherfacciamo1 : RT @AntonellaStara3: Non c'è immagine più evidente di un disastro ecologico che continuate a chiamare MALTEMPO. Due ponti caduti, quasi 30… -