Ladispoli, picchiato da due fratelli pugili davanti alla ragazza: 28enne perde un occhio (Di sabato 3 ottobre 2020) Ancora una brutale aggressione, ancora vicino Roma, ancora da parte di due fratelli pugili. Il 28enne pestato dai due aggressori, suoi conoscenti, ha perso un occhio a causa delle botte ricevute per futili motivi. La vicenda, accaduta a Ladispoli lo scorso luglio, ricorda drammaticamente la tragedia di Colleferro culminata nella morte di Willy Monteiro Duarte, ucciso durante un pestaggio cui hanno partecipato i fratelli Bianchi, esperti di arti marziali. Ladispoli, inoltre, è stata teatro anche del drammatico omicidio di Marco Vannini. picchiato perché non li ha invitati alla festa Era il 19 luglio scorso. Vincenzo ed Emanuele Orefice, 22 e 32 anni, appassionati di boxe, sono accusati di aver massacrato un ragazzo ...

