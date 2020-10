Il Killer della Coppia di Lecce Aveva in Mente una “Caccia al Tesoro” con i Resti dei Corpi (Di sabato 3 ottobre 2020) Ecco le istruzioni scritte a mano da Antonio De Marco nei foglietti trovati dagli investigatori, il Killer della Coppia di Lecce non ha saputo spiegare al giudice cosa intendesse per “caccia al tesoro“. “Accendere tutti i fornelli e mettere l’acqua a bollire”.”Legare, accendere i fuochi, bollire, pulire con soda e candeggina, torturare”, queste alcune delle istruzioni … Leggi su youreduaction (Di sabato 3 ottobre 2020) Ecco le istruzioni scritte a mano da Antonio De Marco nei foglietti trovati dagli investigatori, ildinon ha saputo spiegare al giudice cosa intendesse per “caccia al tesoro“. “Accendere tutti i fornelli e mettere l’acqua a bollire”.”Legare, accendere i fuochi, bollire, pulire con soda e candeggina, torturare”, queste alcune delle istruzioni …

stanzaselvaggia : Del killer di Lecce non si è capito molto se non che sia chiaramente una persona disturbata, nessuno ha capito se h… - badtasteit : #TimCurry illustra i titoli della rassegna '#KillerClassics' di #ParamountNetwork - VSalute4 : Elisa Cappuzzello, 32 anni, ha ottenuto il #finanziamento per il suo progetto di ricerca: studiare le cellule kille… - Cambiodestinaz2 : RT @stanzaselvaggia: Del killer di Lecce non si è capito molto se non che sia chiaramente una persona disturbata, nessuno ha capito se ha d… - MauroCapozza : RT @stanzaselvaggia: Del killer di Lecce non si è capito molto se non che sia chiaramente una persona disturbata, nessuno ha capito se ha d… -