Il giudice di X Factor 2020 Hell Raton sotto processo a Cagliari: “Picchiò tre giovani”. L’avvocato: “Completamente estraneo” (Di sabato 3 ottobre 2020) Il giudice di X Factor, Hell Raton, nome d’arte del rapper sardo Manuel Zappadu, è sotto processo a Cagliari per concorso in lesioni aggravate. Secondo quanto riporta il quotidiano La Nuova Sardegna il rapper è accusato di aver picchiato a sangue, insieme ad altri 11 giovani, tre ragazzi. La rissa risalirebbe al 2015 e sarebbe scoppiata in una discoteca-ristorante di Ortacesus, in provincia del capoluogo sardo quando il gruppo di 12 giovani avrebbe aggredito i tre. Ieri mattina, riporta il quotidiano, si è tenuta la seconda udienza davanti al giudice monocratico, ma il cantante non era presente. Non appena circolata la notizia, come riporta La Repubblica, il legale di Zappadu, Andrea De Silvestri ha immediatamente diffuso una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Ildi X, nome d’arte del rapper sardo Manuel Zappadu, èper concorso in lesioni aggravate. Secondo quanto riporta il quotidiano La Nuova Sardegna il rapper è accusato di aver picchiato a sangue, insieme ad altri 11 giovani, tre ragazzi. La rissa risalirebbe al 2015 e sarebbe scoppiata in una discoteca-ristorante di Ortacesus, in provincia del capoluogo sardo quando il gruppo di 12 giovani avrebbe aggredito i tre. Ieri mattina, riporta il quotidiano, si è tenuta la seconda udienza davanti almonocratico, ma il cantante non era presente. Non appena circolata la notizia, come riporta La Repubblica, il legale di Zappadu, Andrea De Silvestri ha immediatamente diffuso una ...

