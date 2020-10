(Di sabato 3 ottobre 2020) Risponde al telefono da Catania.è in Sicilia per sostenere Matteo Salvini a processo per il caso Gregoretti, la nave di migranti ai quali è stato impedito di sbarcare: “Un atto diventa giusto o sbagliato a secondo della maggioranza che c’è”, dice il deputato. Ma a tenere banco è la crepa che si è aperta nella Lega a causa delle parole di Giancarloper il quale bisogna iniziare a guardare al centro, al Partito popolare europeo, quindi a parlare con Angela Merkel: “”.Onorevole, ricapitolando. Gli allora oppositori del governo, Forza Italia e Fratelli d’Italia, oggi sostengono Salvini e sono in piazza con voi. Chi era ...

ErmannoKilgore : Tra #Giorgetti e #Borghi ( quello che vuole uscire dall’euro di notte ??????) direi che #Giorgetti è #DeGasperi... - HuffPostItalia : 'Giorgetti? Qualcuno vuole morire democristiano'. Intervista a Claudio Borghi - roberto18113019 : @lucianocapone Giorgetti un nome rispettato nella lega .Ma qualcuno lo sta a sentire - Ernesto29296958 : Chiedo gentilmente, qualcuno ha letto almeno un tweet in favore di Matteo Salvini del MERKELLIANO Giorgetti??? Lo c… - toro51071 : ....#iostoconSalvini e qualcuno dica a Giorgetti che se la deve finire di rompere ... -

In Sicilia per sostenere Matteo Salvini sul caso Gregoretti, il deputato leghista replica alla svolta centrista invocata dal numero due della Lega. E sul processo al Capitano dice: "Un atto non può es ...Oggi il leghista in tribunale per il caso Gregoretti. A Catania i suoi fan: alla sbarra anche noi. Gli umori interni del partito infastidiscono il capitano. Il numero due: allarghiamoci ai moderati ...