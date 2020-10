GF Vip 5, Fulvio Abbate contro Francesco Oppini: «Vai a fare in c*lo! Sei penoso» (Di sabato 3 ottobre 2020) Fulvio Abbate Questa settimana Fulvio Abbate ha sparato a zero sui suoi ex inquilini, in particolare nei confronti di Francesco Oppini, definito dal giornalista, tra le altre cose, tracotante e impegnato a “muovere i fili di questa specie di ’setta’ pietosa”. Il figlio di Alba Parietti, in settimana, ha ricevuto un rvm con le parole al vetriolo di Abbate e nella pronta risposta gli ha dato dell’arrogante, del saccente, del prepotente e del finto. Una lunga lista di ‘complimenti’ alimentata anche dagli altri concorrenti, tra chi lo ha definito uno “Sgarbi dei poveri” e chi “misogino”. “Grazie per questo elenco, cosa posso dire? Io trovo Francesco Oppini ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 3 ottobre 2020)Questa settimanaha sparato a zero sui suoi ex inquilini, in particolare nei confronti di, definito dal giornalista, tra le altre cose, tracotante e impegnato a “muovere i fili di questa specie di ’setta’ pietosa”. Il figlio di Alba Parietti, in settimana, ha ricevuto un rvm con le parole al vetriolo die nella pronta risposta gli ha dato dell’arrogante, del saccente, del prepotente e del finto. Una lunga lista di ‘complimenti’ alimentata anche dagli altri concorrenti, tra chi lo ha definito uno “Sgarbi dei poveri” e chi “misogino”. “Grazie per questo elenco, cosa posso dire? Io trovo...

infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, Fulvio Abbate dopo l’eliminazione: “Prima o poi si scanneranno tutti, lì dentro”. E si scaglia contro F… - infoitcultura : GF Vip, Fulvio Abbate contro Francesco Oppini: “Tracotanza da capoclasse” - infoitcultura : Grande Fratello Vip 5: Fulvio Abbate spara a zero su alcuni concorrenti dopo l’eliminazione - infoitcultura : Fulvio Abbate spara a zero sul Grande Fratello Vip: “Analfabeti, non vedevo l’ora di… - infoitcultura : La rabbia degli inquilini dopo i commenti di Fulvio - Grande Fratello VIP | GFVIP 5 -