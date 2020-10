Fedez mostra il video di Chiara Ferragni quando ha scoperto di essere incinta

(Di sabato 3 ottobre 2020)Feragni èdel suo secondo figlio,è già da tempo in ansia, al piccolo Leo è toccato il compito di annunciare la gravidanza sui social. Tutto perfetto e non manca ildel momento in cuihannola seconda dolce attesa. La coppia era in Puglia, c’è anche la data esatta: il 23 luglio. A Lecce il loro secondo momento magico e dopo aver fatto il test laattende il tempo necessario, nessuno dei due guarda il risultato, l’emozione è già alta.gira il risultato verso sua moglie, vuole scoprire dalla sua espressione se èo no.si illumina e ...

maivenerdi : RT @TweetNotizie: Chiara Ferragni è incinta, Leone mostra l'ecografia su Instagram: «La nostra famiglia si allarga». Fedez reagisce così ht… - Scrive_Squad : Chiara Ferragni e Fedez saranno genitori bis, ad annunciarlo è l'influencer grazie ad una splendida foto del primo… - IvanMallarino1 : @ChiaraFerragni @Fedez Leone che mostra la “foto” più bella!!! La prima di tante della sua sorellina/fratellino????… - Emanuele4Music : Chiara Ferragni è incinta. Leo mostra la foto su Instagram: “la famiglia si allarga” - infoitcultura : Ferragni e Fedez, in arrivo un altro bebè: Leone mostra l’ecografia -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez mostra

Chiara Ferragni scoppia in lacrime davanti al test di gravidanza che le conferma di essere in attesa del secondo figlio. Il video, postato da Fedez sul suo profilo Instagram mostra in diretta ...Chiara Ferragni scoppia in lacrime davanti al test di gravidanza che le conferma di essere in attesa del secondo figlio. Il video, postato da Fedez sul suo profilo Instagram mostra in diretta ...